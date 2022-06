Besucherzahlen im Ziegeleiseebad Schorndorf weiter nicht so hoch wie vor Corona

Bei schönem Wetter war das Schorndorfer Ziegeleiseebad am Wochenende gut besucht. "Es war auf jeden Fall etwas los", sagt Thomas Kubina, der dort am Wochenende im Einsatz war. Dennoch lassen die Besucherzahlen weiterhin zu wünschen übrig. "Es ist nicht so wie früher vor Corona", muss Kubina feststellen. Die Gäste zeigten immer noch Zurückhaltung. Woran das liege, sei nicht klar, auch die Gäste, die kommen, spekulierten, was die Gründe für den Rückgang der Besucherzahlen sein könnten. "Zurzeit sind Ferien und viele sind im Urlaub", vermutet Thomas Kubina. Zudem könne es auch sein, dass die Menschen bei den stark angestiegenen Preisen in vielen Lebensbereichen sparen wollten.