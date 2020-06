Es bietet sich an, dass ein Bewegungskindergarten, zumal einer, der „Purzelbaum“ heißt, auch mit einem solchen eröffnet wird. Oberbürgermeister Matthias Klopfer, in selbstironischer Anspielung darauf, dass im Gartenschaujahr 2019 der geplante Eröffnungstermin mehrmals verschoben wurde und dann ganz geplatzt ist, im grünen Gartenschau-Shirt erschienen, machte mutig den Anfang. Harald Link, der Vize-Präsident des Schwäbischen Turnerbundes, der in Vertretung des privat verhinderten Präsidenten