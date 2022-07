Bezirkskantorin Hannelore Hinderer hört auf? Na, nicht so wirklich!

Hannelore Hinderer im Ruhestand? Das kann man sich bei dieser durch ihre Musik jung gebliebenen Frau, dieser voll Ideen und Tatendrang sprühenden Organistin und Chorleiterin gar nicht vorstellen. Und natürlich hört so ein virtuos-künstlerisches Energie-Bündel nicht wirklich auf. Es gibt Pläne und Angebote.

Aber trotzdem: Als Bezirkskantorin und Kirchenmusikdirektorin wurde Hannelore Hinderer nun nach 31-jähriger Amtszeit und - ja - segensvollem Wirken in ihrer Geburtsstadt Schorndorf mit einem feierlichen Festgottesdienst in der Stadtkirche verabschiedet, bei dem noch einmal die große Orgel, die verschiedenen Chöre, der Posaunenchor des CVJM und Solisten eindrücklich unter der Leitung der KMD zu Gehör kamen.

Konzerte als Freiberuflerin

Wie fühlt sich dieser Einschnitt an? „Wie’s danach weitergeht? Ich bin gespannt“, erklärt Hinderer im Gespräch vorab. „Das ist nicht so einfach, nach 31 Jahren“, gibt sie zu. Aber schon im August steht „ein erstes Konzert im freiberuflichen Status“ an, freut sie sich. Und bis Ende des Jahres sind schon weitere Auftritte fest geplant. Und wenn nichts kommt, „dann chillt man halt und überlegt, mit wem ich einen Cappuccino trinken kann“, sagt sie und lacht. Dass sie allerdings, außer beim geliebten Wandern, „chillen“ kann, will man ihr indes so recht nicht glauben.

„Den richtigen Beruf am richtigen Ort gewählt. Ich liebe diese Stadtkirche!“

„Wie im Fluge vergangen, dass ich’s schier nicht fassen kann“, seien die drei Jahrzehnte in Schorndorf. Aber mit Bestimmtheit blickt sie zurück: „Dass ich den richtigen Beruf gewählt habe, am richtigen Ort. Ich liebe diese Stadtkirche!“ Das sah ganz am Anfang ihrer Lebensplanung noch ganz anders aus.

„Mit zwanzig war ich mir sicher, dass ich nie in meine Heimatstadt zurückkehren will oder Kirchenmusikerin werde!“ Stattdessen studierte sie auf Gymnasiallehrerin für Musik und Englisch. Auf jeden Fall sollte es ein Beruf sein, „der mit Menschen zu tun hat“. Doch dann habe sich bei ihr etwas gegen das Referendariat gewehrt.

Eine (alte) LIebe: die Westorgel

„Nur zu unterrichten schien mir zu einseitig.“ Und so schloss sie ein Studium der Kirchenmusik an, „das war viel vielseitiger, als ich dachte. Die Sehnsucht nach der Schule war beendet.“ Sie bewarb sich auf eine Stelle in Stuttgart-Vaihingen, „und die haben mich tatsächlich gewählt“. Dort blieb sie acht Jahre.

Um dann wieder zurückzukehren. Nach Schorndorf, wo sie die Nachfolgerin ihres einstigen Orgellehrers Gerhard Bornefeld wurde. Aber warum? Nun, wie könnte es anders sein, es war dann doch eine (alte) Liebe. „Es war die Westorgel, an der ich meinen ersten Unterricht hatte“, gesteht Hinderer. „Ich habe an vielen großen Orgeln in ganz Württemberg gespielt. Aber ich fand immer meine Orgel in der Stadtkirche am schönsten!“ Und sie schwärmt dabei vom ganz besonderen „Farbenreichtum“ der Schorndorfer Bornefeld-Orgel.

„Mit 35 Jahren war mir klar, das ist meine schönste Orgel. Dieses Instrument in dieser Kirche mit diesem Raum und seiner Akustik. Das war der Grund.“ Diese Liebe hat gehalten. Dazu kam ihre Arbeit als Leiterin verschiedener Chöre, vom Wichtel-, Kinderchor bis zur Jugendkantorei und Kantorei.

Spät nachts noch verschattet innige Orgelklänge aus der Stadtkirche

Da sind über die Jahrzehnte Beziehungen entstanden, so Hinderer, „wo man sich nun daran gewöhnen muss, dass es nicht so weiter geht. Das ist, was die Trauer ausmacht“, gesteht sie und fügt mit Blick auf ihren Nachfolger Julian Handlos hinzu, „auch wenn es mit jemand Gutem weitergeht“.

Zu dieser Arbeit über Generationen hinweg sagt sie zu ihrer Rolle: „Lebensbegleiterin ist nicht zu hoch gegriffen. Das ist, was einen ja auch getragen hat.“

Und dann liebte sie an ihrem Beruf, dass sie einen Großteil ihrer Zeit selbst einteilen konnte. Etwa „nachts arbeiten und morgens nicht so früh raus müssen“. Und so kann, wer nachts an der Stadtkirche vorbeikommt, oft verschattet innige Orgelklänge hören.

Hannelore Hinderer, die mindestens zwei Stunden täglich übt, und dabei allein, ohne Publikum, bei diesem Hineinversenken in die Musik, ganz zu sich selbst kommt.

Lebt mit und für die Musik

Es ist aber auch die Rolle ihrer Kunst in Kirchengemeinde und säkularer Kommune, die ihr am Herzen liegt. Sie sieht die „Kirchenmusik als Aushängeschild für die Kirche, weil man die Kirche braucht“. Sie sei ein „wichtiger Bestandteil dessen, was Kirche ausmacht“.

Arbeit und Person Hannelore Hinderers, lassen die sich überhaupt trennen? Nein, meint im Gespräch Dekanin Juliane Baur. „Sie lebt mit und für die Musik und den Menschen, mit denen sie arbeitet." Und trotz ihres hohen Anspruchs vor allem an sie selbst habe sie „einen wertschätzenden Umgang mit jedem“, vor allem in ihrer Chorarbeit.

Als Organistin und Tastenmagierin Zeichen gesetzt

„Das ist etwas Besonderes, der Blick für das, was die Einzelnen gebracht und gebraucht haben. Da hatte ihre Arbeit auch eine seelsorgerische Funktion.“

Die fördernde Orgel-Lehrerin sprach Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke in seinem Grußwort an. „Nicht nur als Organisatorin und Managerin, sondern vor allem bleibend als Organistin und Tastenmagierin hast du Zeichen gesetzt. Dein Orgelunterricht basierte auf deiner gesamten Arbeitshaltung und lehrte mehr als nur das Bewegen von Tasten und das Bedienen des größten irdischen und deswegen himmlisch anmutenden Musikinstruments.“

Endlich Lampenfieber verloren

Hannelore Hinderer, von der erst mit 60 Jahren ihr furchtbares Lampenfieber abgefallen ist und die erst seitdem auch selbst genießen kann, was sie spielt, die zudem das Glück hat, in voller Kunstfertigkeit ihrer Finger zu sein, sagt: „Man hat das Gefühl, es ist nicht umsonst, was man gemacht hat.“