Bezirkssynode Schorndorf: Es könnten bald Pfarrstellen gekürzt werden

Am Freitagabend war es wieder so weit: Die Bezirkssynode hat sich zu ihrer Herbsttagung getroffen. Vertreter aus sämtlichen Kirchengemeinden des evangelischen Kirchenbezirks Schorndorf fanden sich zu diesem Zweck im Schorndorfer Martin-Luther-Haus ein: von Weinstadt über Schorndorf bis Plüderhausen, von Winterbach über Rudersberg bis Kaisersbach. Mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche hatten die Bezirkssynodalen den Abend im Vorfeld feierlich eröffnet.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Matthias Eisenhardt erinnerte Dekanin Dr. Juliane Baur die Anwesenden gleich zu Beginn an den gemeinsamen Auftrag, „als Kirchenbezirk mit seinen Gemeinden, Einrichtungen und Diensten miteinander unterwegs zu sein“. Dabei müsse man sich vor Augen führen, dass die Bilder und Vorstellungen von Kirche vielgestaltig seien. Trotz aller Erwartungshaltung gegenüber der Institution Kirche gelte jedoch: „Kirche ist mehr als Institution und Organisation. Sie stellt Netzwerke zur Verfügung, fördert Gemeinschaft und erinnert an Perspektiven, die über die erlebte Wirklichkeit hinausführen.“

Mittelfristige Planung der Diakoniestation ungewiss

Der Verlauf des Abends gab einen Hinweis auf die Vielfalt und den Reichtum kirchlichen Lebens in den Gemeinden und im Bezirk. Im Kita-Bereich ist die Trägerschaft vieler Einrichtungen im Jahr 2020 von den Kirchengemeinden an den Kirchenbezirk übergegangen. Dekanin Dr. Baur informierte in diesem Zusammenhang über aktuelle Anpassungen der noch immer als neu empfundenen Struktur. Christian Müller, Geschäftsführer der Diakoniestation Schorndorf und Umgebung, berichtete von der Situation der Diakoniestation. Auch wenn diese derzeit schwarze Zahlen schreibe, sei die mittelfristige Planung ungewiss. Zudem sitze die Pandemie den Mitarbeitenden nach zweieinhalb Jahren spürbar in den Knochen und schlage auf die seelische Verfassung.

Bedingungen für kirchliche Arbeit werden schwieriger

Pfarrerin Dorothee Eisrich lenkte den Blick über die Grenzen des Kirchenbezirks hinaus und gab Einblick in ihre Erfahrungen auf der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK). Diese hatte Anfang September in Karlsruhe stattgefunden - seit Gründung des ÖRK 1948 erst zum dritten Mal in Europa und zum ersten Mal überhaupt in Deutschland.

Außerdem beschloss die Bezirkssynode den Rechnungsabschluss 2021 und den Haushaltsplan für 2023. Dass die Rahmenbedingungen kirchlicher Arbeit schwieriger werden, zeichnet sich bereits seit längerem ab. Die Veröffentlichung der genauen Zahlen des landeskirchenweiten Pfarrplans 2030 durch die Landessynode ist für das kommende Frühjahr angekündigt.

Wieder Kürzungen

Im Raum stehen auch für den Kirchenbezirk Schorndorf wieder Pfarrstellenstreichungen, die den Rahmen der letzten Kürzungsrunde sogar noch übersteigen könnten. Diese war Anfang 2018 beschlossen worden. Umso wichtiger sei es, so Dekanin Dr. Baur, sich miteinander immer wieder inhaltlich über den Auftrag von Kirche zu vergewissern und einander die nötige Zeit für die anstehenden Veränderungen zu geben. Sie verwies auf den Theologen Jürgen Moltmann, der den christlichen Glauben hoffnungsvoll als „Lebensgemeinschaft mit Christus“ versteht.