Bistro, Läden, Friseur: Concept-Store im Postturm-Carré Schorndorf ist eröffnet

Jetzt ist er offiziell eröffnet, der Concept-Store im neuen Postturm-Carré in Schorndorf. Knapp zwei Jahren haben die Initiatoren Fabiano und Gerald Feig von der Schorndorfer FLEX Fonds-Gruppe als Hausherren und Vermieter am neuen Shoppingkonzept herumgetüftelt. Gemessen am Andrang am Wochenende mit Erfolg: Die Verknüpfung unterschiedlicher Branchen zu einer Einheit soll den Store attraktiv machen.

Frisch gemahlener Kaffee aus Barista-Bar „Roffee Coffee“

Dazu gehörte am Eröffnungstag frisch gemahlener Kaffee aus der bis zum letzten Platz voll besetzten Barista-Bar „Roffee Coffee“, der sich in die offenen Räume des zweistöckigen Concept-Stores ausbreitete. Angrenzend an die Bar hat das Textilgeschäft „Skurril“ eröffnet, wo ein DJ angenehme Loungemusik spielte. Inhaber Kemal Öztopal ist von der Synergie des Gesamtkonzeptes überzeugt. Eine Etage drüber gab es eine Modeschau auf rotem Teppich im Rosé Store.

Auch FMFM-Friseur und Beautysalon geöffnet

Die ukrainische Designerin, die schon in einigen renommierten Zeitschriften mit ihren Produkten erschienen ist, war persönlich anwesend, um die Besucher zu beraten. Die Inhaberin der Fashionboutique Inna Schuldeschov war sichtlich glücklich über die gelungene Show und viele Besucher. Nebenan hat der FMFM-Friseur bereits seinen Betrieb aufgenommen, ebenso wie der Beautysalon Le beau esthetique unter der Regie von Olga Schreiner. Die Storepartner nehmen die Begeisterung des Eröffnungswochenendes mit. Ihre Angebote wollen sie noch erweitern.