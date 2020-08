Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Freitagabend gegen 20.20 Uhr vor einem Lokal in der Kirchgasse eskaliert. Wie die Polizei jetzt mitteilt, griff ein 20-jähriger Syrer seinen 29-jährigen Kontrahenten im Lauf der Auseinandersetzung an und verletzte diesen vermutlich mit einer Glasscherbe am Oberarm schwer. Die beiden Landsleute waren zur Tatzeit mit Freunden unterwegs. Eine 23-jährige Frau, die den Streit zwischen den beiden schlichten wollte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide