Blutspenden: Werden die Konserven auch in Schorndorf knapp?

Blutspenden retten Leben. 14.000 werden in Deutschland täglich gebraucht – vielen Kliniken gehen die Reserven aus. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland würden die Spenden sogar nur für einen Tag ausreichen. Solche und ähnliche Schlagzeilen waren in den vergangenen Tagen den Medien zu entnehmen.

Laut DRK-Blutspendedienst sei die Versorgungslage bundesweit kritisch. Den notwendigen Vorrat von etwa fünf Tage gebe es nirgends. Allerdings sei es dennoch eine „regional bedingte Angelegenheit“.

Wie sieht es in Schorndorf aus? Hat die Blutspendebereitschaft nachgelassen? „Na ja“, sagt Eberhard Weck, Pressesprecher des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg und Leiter der Abteilungen Spenderbindung und Spendergewinnung, „in Baden-Württemberg ist es nicht ganz so knapp, wie es aus anderen Bundesländern vermeldet wird.“ Will heißen: Während bestimmte Orte von einem Vorrat von einem Tag sprechen, seien „wir derzeit hier bei etwa 2,5 Tagen“. Weck: „Ich sage mal so: Ich kann nicht ruhig schlafen bei der Zahl, aber ich kann schlafen.“ Vier Tage seien wünschenswert.

Viele schrecke die Online-Terminbuchung ab

Ebenfalls noch keine großen Sorgen macht sich Josef Herbert, Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins Schorndorf. „Die Blutspendebereitschaft ist nach wie vor da – nach der Corona-Zeit sogar zu 100 Prozent.“ Das Problem sei nur – und das habe die Pandemie mit sich gebracht –, dass man nicht mehr die Anzahl an Personen je Blutspendetermin habe wie vor Corona. Da waren es nämlich 350 Personen, nun sind es 200. Außerdem schrecke auch viele die Online-Buchung ab. „Gerade für ältere Spender ist das aufwendig. Früher konnte man einfach vorbeikommen, jetzt ist alles streng getaktet.“ Froh wäre man laut Josef Herbert auch, wenn man die Spender wieder „mit einem warmen Essen verköstigen“ könnte. „Das ist momentan noch nicht erlaubt“, bedauert der Bereitschaftsleiter. „Das hat immer auch für ein Wohlgefühl und einen sozialen Austausch zwischen den Menschen gesorgt.“

Die sechs Blutspendedienste des DRK (Blutspendedienst NSTOB im Norden, Blutspendedienst Mecklenburg-Vorpommern, Blutspendedienst West und Nord-Ost sowie der Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen und der Blutspendedienst des Bayrischen Roten Kreuzes) sind laut Weck die Pioniere des Blutspendewesens in Deutschland und sie tragen bis heute gemeinsam die Verantwortung für die bundesweite Versorgung der Patienten mit lebensrettenden Blutpräparaten. Die Organisation und Durchführung der Blutspendetermine werden regional von den sechs Blutspendediensten in den Bundesländern umgesetzt. „Es wird verteilt, wo es benötigt wird.“

Obwohl gerade vermehrt kommuniziert werde, dass die Blutkonserven knapp seien, relativiert Eberhard Weck diese Aussage: „Derzeit nimmt die Blutspendenbereitschaft wieder zu.“ Natürlich gebe es Ursachen für die wenigen Blutreserven: „Zum einen ist das die Reise- und Ferienzeit – nach Corona kann man nun ja wieder verreisen. Und der zweite Grund ist die nun gerade herrschende Infektionswelle.“ Manchmal stoße das auf Unverständnis, berichtet Weck. Ihn erreichten Anrufe, bei denen geschildert werde, dass man ja gerne spenden wollte, aber „wegen eines Schnupfens weggeschickt wurde“. Der Empfängerschutz stehe aber im Vordergrund. „Wenn man sich vorstellt, dass die verschnupfte Person Blut spendet, und dieses Blut mit Viren bekäme dann eine immungeschwächte Person, dann könnte das fatale Folgen haben. Da denkt in dem Moment keiner dran.“ Noch eine weitere Ursache: Die Generation „Babyboomer“ falle sukzessive weg. Man brauche jüngere Menschen, die Spendenbereitschaft zeigen und dann „auch dabei bleiben und länger spenden“.

Gibt es eine Blutgruppe, die besonders gefragt ist? „Ja, 0 Rhesus negativ.“ Und der Grund dafür: Da die Erythrozyten dieser Blutgruppe weder Antigen A, Antigen B noch Antigen D besitzen, können sie jedem Patienten verabreicht werden. Personen mit Blutgruppe 0 Rhesus negativ werden deshalb auch als „Universalspender“ bezeichnet. „Diese Blutgruppe ist bei nahezu jedem verträglich.“ Und was überall eingesetzt werden kann, „ist natürlich auch schnell verbraucht“. Und außerdem haben diese Blutgruppe etwa sechs Prozent der Bevölkerung – eine Rarität also. „Wir freuen uns über jeden, der sich entscheidet, Blut zu spenden.“ Der nächste Blutspendetermin in Schorndorf-Weiler ist übrigens der 8. März.