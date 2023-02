Brand im Schorndorfer Flüchtlingsheim: Beschuldigter will Stimmen gehört haben

Was steckt hinter der Brandstiftung? Im August hatte ein Flüchtlingsheim in der Unteren Uferstraße in Schorndorf gebrannt, derzeit muss sich vor dem Stuttgarter Landgericht der Mann verantworten, der das Feuer gelegt und dadurch geschätzte 200.000 Euro Sachschaden verursacht haben soll. Der Anklageschrift zufolge soll der 31-jährige Beschuldigte unter Einfluss von Alkohol und Cannabis in seinem Zimmer Toilettenpapier auf dem Bett und auf dem Sofa angezündet haben. „Shoot me, shoot me, give me your gun, I’ll kill myself.“ Das hat der 31-jährige Gambier einem Polizisten zugerufen. Auch vor Gericht spricht der Mann nun von einem Selbstmordversuch durch Feuer.

Die Homosexualität nicht akzeptiert

„Marabu-Mann“ nennt der Angeschuldigte den afrikanischen Heiler, der ihn schon seit seiner Kindheit in Gambia plage und auch vor dem Brand in der Nacht vom 10. auf den 11. August vergangenen Jahres zu ihm gesprochen habe. „Ich sehe ihn in meinen Träumen“, erklärte er dem vorsitzenden Richter der siebten Strafkammer, Rainer Skujat. Dieser „Marabu-Mann“ akzeptiere seine Homosexualität nicht, die in Gambia unter Strafe steht. Auch sein Übertritt vom Islam zum christlichen Glauben, sagte der zum Katholizismus Konvertierte, habe diesen „Marabu-Mann“ geärgert. Selbst als ihn der Gerichtspsychiater Professor Dr. Hermann Ebel im Auftrag der Stuttgarter Staatsanwaltschaft in einem psychiatrischen Krankenhaus für Straftäter besucht habe, sei der Heiler dabei gewesen.

Er bekam Angst vor der Hitze

Zum Brand in der dadurch unbewohnbar gewordenen Asylbewerberunterkunft erklärte der Angeklagte, der Heiler habe ihm befohlen, sich in seinem Zimmer zu verbrennen. „Ich wollte mich umbringen“, schilderte der 31-Jährige. Dann habe er jedoch Angst vor der Hitze des mit Papier gelegten Feuers bekommen. Also habe er seine Zimmertüre wieder aufgeschlossen und die Mitbewohner alarmiert.

„Fünf Bewohner standen auf dem Bürgersteig und teilten mit, dass keiner mehr im Gebäude ist“, erzählte ein Schorndorfer Polizeibeamter von seinem Einsatz in der Brandnacht. Vor der Aufforderung in englischer Sprache, man solle ihn erschießen, ihm eine Pistole geben und der Ankündigung, er werde sich umbringen, habe der Angeklagte immer wieder ein Feuerzeug gezündet und sei immer weiter auf ihn zugekommen. Pfefferspray, so der Polizeibeamte als Zeuge vor Gericht, habe er dann angedroht, aber nicht eingesetzt. Ob der Beschuldigte tatsächlich Toilettenpapier auf dem Sofa angezündet hatte, oder ob es Zeitungspapier war, wie Mitbewohner meinten, konnte der Angeklagte hinterher nicht mehr sagen, zumal er vor der Tat Wein getrunken und Marihuana geraucht habe. Die Mitbewohner gaben an, er hätte an ihre Zimmertüren geklopft und geschrien, „es brennt, es brennt“.

Die Mitbewohner hatten Angst vor ihm

Das Gericht beleuchtete am zweiten Verhandlungstag auch das Leben des Beschuldigten. Akteneinträgen zufolge hatten die Mitbewohner Angst vor dem mutmaßlichen Brandstifter. Einmal mit einem Messer vor der Haustür der Unterkunft gestanden zu haben, bestritt der Mann. In Gambia als Ältester in eine Bauernfamilie hineingeboren, konnte er nur drei Jahre zur Schule gehen und heute kann er zwar „ein bisschen lesen, aber nicht schreiben“. Schon ab dem Alter von zehn Jahren habe er als Maurer und Fliesenleger arbeiten müssen.

Wegen Körperverletzung vorbestraft

Über den Senegal, Benin und den Tschad schaffte er es nach Libyen und von dort nach Italien, als er mit 2000 US-Dollar das Geld für eine Schlepperorganisation zusammenhatte. Wiederum ein Schlepper fuhr ihn seinen Angaben zufolge im August 2017 für 500 Euro mit dem Taxi zur Aufnahmestelle in Sigmaringen. In Sigmaringen war er wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung von Sicherheitskräften sowie wegen Drogenhandels zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Auch vom Amtsgericht Schorndorf hat der Gambier schon zwei Strafbefehle kassiert: wegen Schwarzfahrens und weil er ein Küchenfenster der Unterkunft eingeschlagen hat. Die Verhandlung wird fortgesetzt.