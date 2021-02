Die britische Virusvariante ist in Schorndorf angekommen. In der Fröbelschule Schorndorf war Ende vergangener Woche ein Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet und infolgedessen auch die Kontaktpersonen des Lehrers getestet worden. Nach Angaben von Landratsamtssprecherin Martina Keck wurden inzwischen neun Corona-Fälle an der Fröbelschule festgestellt: vier unter den Mitarbeitern und fünf bei Schülerinnen und Schülern. Alle positiv getesteten Personen seien auf Mutationen untersucht