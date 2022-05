Buhlbronn: Verein für Dorfentwicklung gegründet

Der kleinste Teilort von Schorndorf ist um einen Verein reicher. Im Rahmen des Projektes „Förderung ländlicher Raum“ hat sich bei mehreren Sitzungen der Initiativteams herauskristallisiert, dass dem Dorf eine Institution fehlt, die ausschließlich Träger und Treiber von Maßnahmen zur Förderung der Dorfentwicklung, Dorfgemeinschaft und Dorfkultur dient.

Vereinsgründung beschlossen

Er sollte keinesfalls im Wettbewerb zu den bereits rührig tätigen Vereinen in Buhlbronn stehen. Das Interesse war recht groß, 34 Teilnehmer nahmen an der öffentlichen Gründungsversammlung teil und haben die Vereinsgründung beschlossen. Der Name „Buhlbronner Fläggaverei“ wurde aus der Taufe gehoben. Von den Mitgliedern gibt es schon zahlreiche konkrete Vorstellungen über die ersten geplanten Aktionen.

Bei der Versammlung wurde nicht nur die Satzung verabschiedet, sondern auch das neunköpfige Ausschusskollegium und zugleich auch zwei Kassenprüfer gewählt. Die Wahl der Ausschussmitglieder erfolgte innerhalb kürzester Zeit, da die Bereitschaft hierfür sehr hoch war.

Ihm gehören an: Sonja Wurst, Dominik Sickinger (beide rechtliche Vertretung), Gisela Lazor (Kassier), Amelie Schäfer und Lina-Sophie Wurst (Schriftführer), Carsten Glanzer, Antje Frank, Marco Lazor, Birgit Wilhelm, Stephan Wurst (Beisitzer), Linda Lammoglia, Julia Szantay (Kassenprüfer). Bereits im Juni sollen verschiedene Projekte wie beispielsweise ein öffentlicher „Nimm&Gib Schrank“ umgesetzt und verschiedene Veranstaltungen im Freien durchgeführt werden.

Wunsch nach kreativen Projekten

In den kommenden Wochen werden Beitrittserklärungen an die Bürgerinnen und Bürger in Buhlbronn verteilt, die dem Verein beitreten möchten – er hat jetzt schon bereits mehr als 20 Mitglieder.

Nach der Sitzung wurde mit einem Glas Sekt auf die Gründung des Vereins angestoßen, verbunden mit vielen interessanten Gesprächen und dem Wunsch nach vielen kreativen Veranstaltungen und Projekten zur Dorfentwicklung.