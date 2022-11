Buhlbronner Theatergruppe wieder auf der Bühne

„Endlich können wir wieder zusammen spielen und auftreten“, die Freude ist Nicole Szevzick, Yvonne Schenk und Sandra Klein anzumerken. Sie sind Teil der Buhlbronner Theatergruppe „D’Buggl-Kaschber“. Lange mussten die Laienschauspieler pausieren – coronabedingt. Die letzte Aufführung wurde 2018 auf die Bühne gebracht.

Umso größer ist die Freude, dass es „jetzt endlich wieder so weit ist“. Die Proben für das Lustspiel in drei Akten, das im November im Buhlbronner Bürgerhaus aufgeführt wird, laufen auf Hochtouren. „Der Text sitzt noch nicht bei allen“, sagt Nicole Szevzick süffisant, die gemeinsam mit Yvonne Schenk die Regie-Verantwortung innehat.

Seit mehr als 30 Jahren existiert die Theatergruppe, deren Mitspieler zwischen 35 und 60 Jahren sind: „Sie setzt sich natürlich immer unterschiedlich zusammen“, sagt Szevzick. Manche seien schon von Beginn an mit dabei. Jetzt sind es sieben Akteure, die das Stück „Der Onkel aus Amerika“ präsentieren werden. „Wir freuen uns über Neuzugänge“, wirft Yvonne Schenk ein. Es sei zwar nicht so, dass die Theatergruppe Nachwuchssorgen habe, aber „schön wäre es, wenn sich Theaterinteressierte melden, die Lust am Spielen haben“ und natürlich auch die Zeit haben, die dann vor einer Aufführung zu investieren sei.

Im Frühjahr 2022 war es endlich wieder so weit

„Wir freuen uns alle, wieder auf der Bühne stehen zu können“, sagt Sandra Klein. Die Laiendarstellerin blickt noch mal zurück: „Wir konnten ja die vergangenen zwei Jahre nichts machen. Und haben uns auch nicht getroffen. Wir haben gesagt, wir machen erst wieder was, wenn feststeht, dass wir etwas ohne Einschränkungen aufführen können.“

Im Frühjahr dieses Jahres sollte es also so weit sein: Nicole Szevzick sichtete einige Heftchen, las Einleitungstexte und überlegte, welche Stücke für die Gruppe infrage kämen.

Im Mai 2022 hatte sie sich für den „Onkel aus Amerika“ entschieden. „Die Büchchen wurden verschickt, die Rollen besprochen und dann aufgeteilt.“ Im Frühsommer sei dann das erste Treffen gewesen. Klein: „Das war schon toll, dass wir uns wieder so gesehen haben, auch wenn wir nicht immer gleich einen Termin gefunden haben. Wir sind ja wie eine Familie und da passt alles.“

Eine Herausforderung sei, dass der Text des Lustspiels auf Hochdeutsch geschrieben ist, aber die Darsteller das Stück auf Schwäbisch präsentieren. „Wir haben viel Spaß zusammen – vor allem bei den Proben“, sagt Sandra Klein lachend.

Zu besprechen gebe es noch das eine oder andere, sagt Yvonne Schenk. Beispielsweise die Frisuren der Schauspieler. Aber das dürfte für die gelernte Friseurin kein Problem sein. Allzu viel Zeit habe man nicht mehr, bis alles sitzt, aber die Gruppe weiß aus Erfahrung: Es ist noch immer gutgegangen und hat geklappt. „Es lohnt sich, zur Aufführung zu kommen“, so Nicole Szevzick.