Bundesförderprogramm läuft aus: Schorndorf muss Schulsozialarbeit selbst zahlen

Schon vor der Corona-Pandemie hat Schulsozialarbeit Sinn gemacht – und ist jetzt erst recht dringend notwendig: Laut der „Jugend und Corona“-Studie der Bertelsmann-Stiftung beklagen 61 Prozent der Schüler in Deutschland Einsamkeit, 64 Prozent fühlen sich psychisch belastet und 69 Prozent haben Zukunftsängste. In einer solchen Situation drei Stellen für die Grundschulen, die über das Bundesförderprogramm „Aufholen nach Corona“ in Schorndorf im Herbst 2021 geschaffen werden konnten, über den Förderzeitraum hinaus nicht fortzuführen, wäre ein Fehler. Das sieht nicht nur Isabelle Kübler als zuständige Fachbereichsleiterin bei der Stadtverwaltung so, das ist auch Konsens unter den Stadträten im Verwaltungs- und Sozialausschuss.

Förderung des Bundes läuft zum Ende des Schuljahres aus

Und das, obwohl damit für die Stadt Schorndorf Kosten in Höhe von 117.600 Euro pro Jahr verbunden sind. Die Förderung des Bundes läuft zum Ende dieses Schuljahrs aus, vom Land gibt es für die Schulsozialarbeit gerade mal 33.400 Euro. Dass die Kommunen vor zwei Jahren mit dem Förderprogramm angefüttert wurden, jetzt vom Bund allein gelassen werden und das Land gerade mal ein Viertel der Kosten übernimmt, „das ist der eigentliche Skandal“, regte sich SPD-Fraktionsvorsitzender Tim Schopf in der Sitzung auf und ist sich sicher: „Wir müssen ans Land zurückmelden: Wir brauchen mehr Geld.“ Ins gleiche Horn stieß – wie schon so oft – auch Erster Bürgermeister Thorsten Englert: „Wir sind Umsetzer vor Ort ohne finanzielle Unterstützung.“

„Absolut notwendig“: Sozialarbeit an 13 Schorndorfer Schulen

Die Notwendigkeit freilich steht für Oberbürgermeister Bernd Hornikel genauso außer Frage wie für die Ausschussmitglieder. FDP/FW-Fraktionsvorsitzender Gerhard Nickel stellte im Verwaltungsausschuss fest: „Es wäre fürchterlich, wenn wir das nicht machen würden.“ In den Schulen besteht nach Nickels Überzeugung „ein wahnsinniger Bedarf“. Nicht anders sieht es Grünen-Rätin Simone Höfer: Auch wenn sie von Land und Bund nicht auskömmlich finanziert sei, Schulsozialarbeit „ist absolut notwendig“.

An 13 Schorndorfer Schulen gibt es zwölf Schulsozialarbeiter

Ein Muss auch für CDU-Fraktionsvorsitzenden Hermann Beutel, der sich bei allem Ärger dennoch sicher ist, dass es die Bürger/-innen letztendlich wenig interessiert, wer die Stellen bezahlt: „Das muss gemacht werden.“ Tatsächlich treibt ihn aber um, woher die ganzen Probleme bei Kindern und Jugendlichen kommen: „Was läuft da schief?“

Einen positiven Effekt hatte das zeitlich befristete Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ aber auf jeden Fall: In der Vergangenheit wollte sich Schorndorf angesichts der angespannten Haushaltslage den Ausbau der Sozialarbeit in den Grundschulen gar nicht leisten. Mehrfach mussten die drei Stellen ausgeschrieben werden, erst dann gelang es dem Fachbereich, sie zu besetzen. Mittlerweile gibt es an 13 Schorndorfer Schulen insgesamt zwölf Schulsozialarbeiter, um Schülerinnen und Schüler in der Einzelfallhilfe und mit Gruppenangeboten zu fördern, soziale Benachteiligung abzubauen und die Integration voranzutreiben. Jeweils eine 60-Prozent-Stelle teilen sich – seit Ende April 2022 – die Fuchshof- und die Schurwaldschule sowie – seit Oktober 2022 – die Reinhold-Maier- und die Schornbacher Sommerrainschule. Die Schillerschule in Haubersbronn, der als Ganztagsschule eine 50-Prozent-Kraft zusteht, und die Otfried-Preußler-Grundschule in Miedelsbach teilen sich eine 80-Prozent-Stelle. Die Stelle, die zum September 2022 besetzt werden konnte, ist aktuell allerdings wieder frei und kann, stimmt der Gemeinderat der Entfristung zu, dementsprechend ausgeschrieben werden.

Nach Corona haben viele Kinder immer noch Schwierigkeiten

Nach der Corona-Pandemie haben, das stellte Fachbereichsleiterin Isabelle Kübler in der Sitzung fest, „viele Kinder immer noch Schwierigkeiten, sich in Strukturen und Klassenverbände einzufinden“. Der große Bedarf spiegelt sich auch in Zahlen wider: Verzeichnete die Schulsozialarbeit im Schuljahr 2019/20 insgesamt 155 Einzelfallhilfen, waren’s im Schuljahr 2021/22 schon 790. Auch die Anzahl der Elterngespräche hat deutlich zugenommen: 2019/20 waren’s 44, im 2021/22 mit 217 fast fünfmal so viele. Auch die Zahl der Gespräche mit Rat suchenden Lehrern ist gestiegen: von 81 im Jahr 2019/20 auf 548 im Jahr 2021/22. Zugenommen hat im Vergleichszeitraum auch die Gruppenarbeit der Schulsozialarbeit in Schorndorf: von 226 auf 653.

Mobile Kindersozialarbeit: Stadt finanziert 50-Prozent-Stelle weiter

Mit Fördergeldern des Landes konnte im Februar 2022 in Schorndorf außerdem eine 50-Prozent-Stelle in der Mobilen Kindersozialarbeit geschaffen werden. Die eingestellte Sozialarbeiterin konnte seither 65 Kinder erreichen, die regelmäßig die Angebote wahrnehmen; dazu kommen: 36 Einzelfallhilfen und 65 Streetworkgänge. Für Fachbereichsleiterin Isabelle Kübler ein unerlässlicher Einsatz – „als niedrigschwellige Hilfeeinrichtung für strukturell benachteiligte Kinder und ihre Familien“. Da die 100-Prozent-Förderung des Landes zum Dezember 2023 ausläuft, muss die Stadt Schorndorf auch hier finanziell einspringen – mit fast 30.000 Euro im Jahr, das Land beteiligt sich an der Mobilen Kindersozialarbeit mit 5500 Euro.