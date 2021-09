Die Bundestagswahl ist vorüber, die Stimmen sind ausgezählt. Und mag auch noch längst nicht entschieden sein, wer neuer Bundeskanzler und wie die neue Regierung aussehen wird, eines war schon am Wahlsonntag klar: Ohne die 350 Wahlhelferinnen und -helfer hätte es auch in Schorndorf nicht so schnell ein Ergebnis gegeben. Gewählt wurde in der Kernstadt und den Teilorten in insgesamt 30 Wahlbezirken. 21 744 Bürgerinnen und Bürger haben Erst- und Zweitstimme abgegeben, davon 9549 per Briefwahl.