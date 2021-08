Bis die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl am 26. September in die Schorndorfer Briefkästen flattern, könnte es noch ein paar Tage dauern. Aufgrund einer technischen Störung bei einem Versanddienstleister konnten laut Sonja Schnaberich-Lang, Fachbereichsleitung Kommunales bei der Verwaltung, noch nicht alle entsprechenden Briefe zugestellt werden. Bis spätestens zum 1. September, so sei ihr zugesichert worden, werden aber alle wahlberechtigten Schorndorferinnen und Schorndorfer