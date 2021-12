Am Anfang waren’s zwei. Als sich in einem Privathaushalt irgendwo in Nordrhein-Westfalen 500 Ratten tummelten, haben die überforderten Besitzer der fruchtbaren Tiere die Reißleine gezogen und sich an den örtlichen Tierschutzverein gewandt. Eine deutschlandweite Rettungsaktion kam in Gang. Über die Nagervermittlung Stuttgart hat auch Steffen Töllner, Leiter der Tierauffangstation Schorndorf, von dem Rattennotfall erfahren und vor zwei Wochen bei einem Treffen auf einem Parkplatz sieben Tiere