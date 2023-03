Busfahrer in Schorndorf genötigt – oder doch nicht? 24-Jähriger vor Gericht

So ganz eindeutig konnte die Verkehrssituation, die zu dieser Verhandlung geführt hat, an diesem Montagmorgen (06.03.) nicht aufgeklärt werden. Der Grund: Der Geschädigte – in diesem Fall ein Busfahrer – war nicht vor Gericht erschienen, um befragt werden zu können und um seine Aussage zu machen.

Was ist im September 2022 in Schorndorf passiert?

Aber von vorne: Angeklagt ist ein 24-Jähriger, dem vorgeworfen wird, im September vergangenen Jahres in Schorndorf in der Gmünder Straße stadteinwärts kurz vor dem Kreisverkehr in Höhe des Stadtparks einen Bus an dessen Einfädelung von der Busspur in den fließenden Verkehr behindert zu haben.

Von Nötigung ist gar die Rede, denn der Busfahrer hatte zum Geschehen angegeben, dass der junge Autofahrer ihn am Weiterfahren gehindert habe, auf der Fahrspur einfach stehen geblieben sei und „den Bus gute zehn Minuten blockiert“ habe. Das bestreitet der Beschuldigte, der in Schorndorf geboren ist und mittlerweile in Meiningen (Südthüringen) wohnt. Er hat Einspruch gegen den Strafbefehl erhoben.

Richterin Doris Greiner hörte geduldig zu, als der Beschuldigte Angaben zur Sache machte und den Vorfall aus seiner Sicht schilderte. Er sei die Gmünder Straße in Richtung stadteinwärts entlanggefahren und kurz vor dem Kreisverkehr sei er so erschrocken gewesen, dass rechts neben ihm ein Bus aufgetaucht sei, der auf seine Fahrspur einfahren wollte.

"Es war haarscharf"

Er habe abrupt abgebremst und gehupt. Sein Fahrzeug sei zum Stehen gekommen und er habe dann seinen Wagen sogar „zurückgesetzt, um dem Busfahrer die Möglichkeit zu geben, weiterzufahren“, da der Bus schon zur Hälfte auf seiner Spur gestanden sei. „Es war haarscharf, es wäre fast zum Zusammenstoß gekommen“, so der 24-Jährige. In der Folge sei aber der Busfahrer nicht weitergefahren, sondern sei ausgestiegen und habe von ihm und seinem Wagen ein Foto gemacht, so der Beschuldigte weiter. Auf der Gmünder Straße habe es sich gestaut.

„Ich stand unter Adrenalin“

Die Frage der Richterin, ob der Busfahrer auf ihn zugekommen sei und ihn angesprochen habe, verneinte der junge Mann. Der Busfahrer habe die Polizei gerufen. „Deshalb bin ich zunächst nicht weitergefahren. Ich wollte auch auf die Polizei warten.“

Anhand von Bildern versuchten Richterin Doris Greiner sowie der Beschuldigte und dessen Verteidiger die Situation mehrmals durchzuspielen. Es ergaben sich weitere Fragen, wie: Wo genau hat der Beschuldigte sein Fahrzeug gestoppt und wie weit hat er zurückgesetzt? Denn, so die Richterin, der Fahrer eines Gelenkbusses müsse auch den hinteren Bereich seines Fahrzeugs bedenken, um kein anderes Fahrzeug zu streifen. Ob der Beschuldigte nun direkt in Höhe des „Gelenks“ anhielt und erst dann zurücksetzte, oder ob er sich erst beim Zurücksetzen auf dieser Höhe befand, wurde vom 24-Jährigen nicht eindeutig beschrieben. „Ich bin definitiv zurückgefahren“, betonte er.

Auf die Idee, zum Busfahrer zu gehen und zu fragen, was los sei und warum dieser nicht weiterfahre, sei er nicht gekommen: „Ich stand so unter Adrenalin und unter Strom, weil es fast zum Zusammenstoß gekommen wäre.“ Was sich ebenfalls nicht so recht erklären lässt, ist die Tatsache, warum der Beschuldigte dann nach einiger Zeit doch am Bus vorbeigefahren ist, bevor die Polizei vor Ort war. „Ein Fußgänger zeigte mir, dass ich Platz hätte, um am Bus vorbeizukommen.“

Doris Greiner hakte nach: „Aber Sie wollten doch erst nicht weiterfahren und auf die Polizei warten.“ Er habe sich „vom Fußgänger verleiten lassen, weiterzufahren“. „Waren Sie verärgert über den Vorfall?“, so die Richterin weiter. Die Antwort: „Verärgert nicht, ich stand unter Schock, dass es beinahe zum Aufprall gekommen wäre.“ Doris Greiner äußerte ihre Meinung und zeigte auf die Bilder: „Sie hätten zurücksetzen können, um noch ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Man hätte kooperativer sein können.“

Um auch die andere Seite, den Busfahrer, anzuhören, hatte die Richterin den Geschädigten mehrmals aufgerufen. Fehlanzeige. Er war nicht erschienen und hatte sich auch nicht entschuldigt. Per Handy war er ebenfalls nicht zu erreichen – nur die Mailbox war zu hören.

Verhandlung wird fortgesetzt

Von der Behauptung, dass der Busfahrer ohne Weiteres seine Fahrt hätte fortsetzen können, lässt sich der Beschuldigte nicht abbringen. Während der Verteidiger die Frage in den Raum stellte, ob man das Verfahren nicht einstellen sollte, äußerte sich die Staatsanwältin ganz anders: „Das Verhalten wirkt irgendwie seltsam auf mich. Deshalb ist es wichtig, auch die andere Seite zu hören.“

Da der Busfahrer sein Fernbleiben nicht beim Gericht gemeldet hat und auch telefonisch zum Zeitpunkt der Verhandlung nicht zu erreichen war, erwartet ihn nun eine erneute Vorladung und ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro. Die Verhandlung wird am Montag, 20. März, fortgesetzt.