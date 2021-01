Einzelhandel, Gastronomie und kulturelle Einrichtungen sind im Lockdown – zahllose Arbeitnehmer in Kurzarbeit: Die Corona-Krise hat uns fest im Griff. Noch kann über das, was danach kommt, nur spekuliert werden. Mit zunehmenden Leerständen in der Stadt rechnet Gaby Koch, die städtische Fachbereichsleiterin für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr. Geschlossen wird der C&A Kids Store – allerdings nicht aufgrund der Corona-Krise, sondern weil die Ladenfläche zu klein ist. „Unsere