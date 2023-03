Catcalls und Femizide: Frauentag (8.3.) in der Schorndorfer Manufaktur

Zum Internationalen Frauentag am 8. März lädt das Schorndorfer Frauenforum zu einem Abend in die Manufaktur ein.

Beginn ist um 18 Uhr mit einer Vernissage: Die Schorndorfer Künstlerin Lydia Feulner-Bärtele zeigt einen Bilderzyklus, der emotionale Prozesse ausdrücken will, unterstützt und inspiriert von Musik und Sprache.

Teil des Abends ist auch die Gruppe „Catcalls of Schorndorf“, die auf sexuelle Belästigung ohne Körperkontakt im öffentlichen Raum aufmerksam macht. Die Gruppe besteht aus Frauen, die dieses Verhalten anprangern und andere Frauen dazu aufrufen, eigene Erfahrungen kundzutun.

Im Anschluss liest gegen 19.30 Uhr die Leipziger Journalistin Julia Cruschwitz aus ihrem Buch „Femizide - Frauenmorde in Deutschland“. In Deutschland wurden im Jahr 2020 laut Polizeistatistik insgesamt 139 Frauen von ihren (Ex-)Partnern getötet, 2021 waren es 113 Opfer. Jeden zweiten Tag gab es einen Tötungsversuch – die Dunkelziffer dürfte also noch viel höher liegen. Hunderte Kinder werden so jedes Jahr zu (Halb-)Waisen, viele sind Zeugen der Morde.

Den Abend moderiert SPD-Stadträtin Sabine Reichle.