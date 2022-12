Chefarzt Andreas Raether in Schorndorf: Warum Verwirrtheit noch keine Demenz ist

Manchmal ist es doch wie verhext: Da weiß man genau, man hat sein Auto in ein bestimmtes Parkhaus gestellt und findet es dann nicht, weil man es an jenem Tag ausgerechnet mal woanders geparkt hat. Oder der Schlüssel ist weg, weil man ihn verlegt hat. Solche Vergesslichkeiten sind im Alter ganz normal – und müssen nicht immer gleich Demenz sein.

Chefarzt Andreas Raether vom Klinikum Schloss Winnenden in Schorndorf

„Verwirrtheit im Alter – Es muss nicht immer Demenz sein“ unter diesem Titel wird Andreas Raether, Chefarzt der Klinik für Alterspsychiatrie und -psychotherapie am Klinikum Schloss Winnenden, am Mittwoch, 7. Dezember, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 1, referieren.

„Der Vortrag beschäftigt sich mit verschiedenen Formen der Verwirrtheit - da versuche ich einen Blick auf verschiedene Einflüsse auf unser Denken zu werfen. Auch die Frage, wann und wie Demenz anfängt, hat da Platz“, weist der Arzt auf die Veranstaltung hin. Schlüssel verlegen – nein, das sei keine Demenz.

Das Tückische bleibe dennoch, dass die Anfänge unsichtbar sind – „zwanzig, vielleicht fünfundzwanzig Jahre vor den ersten Symptomen fangen die Veränderungen unsichtbar an, viele Jahre ohne jegliche Symptome“, sagt Raether. „Oft entstehen Symptome erst, wenn 40 Prozent der Nervenzellen untergegangen sind. Und wann dieser Prozess anfängt - das kann niemand vorhersagen.“

Alle Zellen auf Trab halten

Gehirnzellen auf Trab halten – das heißt: „Alle Zellen auf Trab halten. Wer mit seinem Herzmuskel und seinen Blutgefäßen oder mit seiner Haut nachlässiger umgeht, der dürfte sicher ein höheres Risiko mit sich herumtragen, eine demenzielle Erkrankung zu entwickeln“, so der Mediziner.

Wichtige Tipps

Wichtige Tipps sind schnell auf den Punkt gebracht: ausreichend Bewegung, genügend Flüssigkeit (Wasser!) trinken, eine gesunde Kost mit Gemüse, Olivenöl, Nüssen, Haferflocken, Sauerkraut und anderen Kohlarten.

Das Meiden von Zucker, auch den „versteckten“; nicht rauchen, Stress mindern, ein soziales Leben führen sowie geistige Anregung, beispielsweise durch das Zeitunglesen. Und: ausreichend Schlaf.

Im Jahr 2021, so die Deutsche Alzheimer Gesellschaft, betrug die Zahl der Menschen in Deutschland, die eine Demenz hatten, 1,8 Millionen. Die Zahl der an einer Demenz erkrankten wird laut Raether weiter steigen: „Zum einen nimmt die Gesamtzahl der lebenden Menschen zu und zum zweiten werden die Menschen älter, so dass früher tödlich geltende Erkrankungen, wie viele Krebsarten, weniger zum Zug kommen.“