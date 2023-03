Chinesin gibt Seminar in Schorndorf: Warum Taiji-Bailong-Ball dem Körper guttut

In einem Franziskaner-Kloster ist Hans-Dieter Sturm, Vorstand des Schorndorfer Naturheilvereins, auf diese Sportart aufmerksam geworden. Er selbst habe es ausprobiert und entdeckt, dass es dem Körper guttut. „Zu Hause habe ich das weitergemacht und gemerkt, dass es beispielsweise für die Schulter eine gute Bewegung ist“, berichtet Sturm. Dann habe er sich schlaugemacht und ist auf Liqin Cheng, Lehrerin für Taiji-Bewegung, aufmerksam geworden.

Chinesischen Kulturwurzeln verbunden

„Ich habe sie gefragt, ob sie bereit ist, in Schorndorf bei uns ein Seminar zu geben, und die Antwort lautete Ja“, so Sturm. Und so bietet der Naturheilverein Schorndorf nun ein Taiji-Bailong-Ball-Seminar am 25. März mit der chinesischen Lehrerin aus Müllheim in der Nähe von Freiburg an.

Liqin Cheng lebt seit 1990 in Deutschland. Nach verschiedenen beruflichen Werdegängen und Tätigkeiten widmet sie sich seit 2013 intensiv ihrer chinesischen Kulturwurzel – der Taiji-Lehre und Taiji-Bewegungskunst wie beispielsweise Taiji Quan, Taiji Qigong und Bailong-Ball.

„Ich bin ausgebildet und geprüft mit Prädikat beim Laoshan-Zentrum für Lebenspflege, einer vom DDQT (Deutscher Dachverband für Qigong und Taijiquan) anerkannten Bildungsstätte für Qigong und Taiji Quan, sowie Mitglied der Taiji Bailong Ball Association und Laoshan Union für TCM und Lebenspflege“, berichtet Cheng.

Großer Wert auf Gesundheitsaspekt

Sie unterrichtet in Müllheim und in der Region Freiburg, tritt auf verschiedenen Veranstaltungen auf, um die verschiedenen Taiji- Bewegungskünste den Interessierten näherzubringen und diese gemeinsam zu praktizieren.

Liqin Cheng: „Im Unterricht lege ich großen Wert auf den Gesundheitsaspekt. Ob in Form von Qigong, oder Taiji Quan, oder Bailong-Ball vermittle ich die Bewegungen nach der Meridianlehre der TCM und chinesischen Philosophie.“

Und was macht man nun beim Taiji-Bailong-Ball? Das Spiel mit einem Racket und einem mit Sand gefüllten Ball wird nach den Taiji-Prinzipien gespielt. Die in Bogenvariationen geführten Bewegungen seien leicht zu erlernen und gelenkschonend. Meditative Bewegung und Akrobatik – von allem ist etwas dabei. Bei dem Ballspiel trainiert man seine Koordinationsfähigkeit und Geschicklichkeit.

Spaß an oberster Stelle

Angepasst am Alter und an der Leistungsfähigkeit kann jeder Mensch eine Balance von Körper, Geist und Seele mit Bailong-Ball herstellen. Und eines steht an oberster Stelle: Es soll vor allem Spaß machen.