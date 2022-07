Chronistin mit Zeichenstift: Renate Busse erhält Ehrenmedaille in Schorndorf

Für ihr künstlerisches Wirken in Schorndorf und darüber hinaus ist Renate Busse beim Sommerempfang der Stadt mit der der Ehrenmedaille der Stadt Schorndorf ausgezeichnet worden. „Besonders charakteristisch ist ihre scharfe Beobachtungsgabe des Stadtlebens in all seinen Facetten, die sie mit dem Zeichenstift in lebendige Szenen umsetzt“, sagte OB Hornikel.

Gründungsmitglied des Kunstvereins Schorndorf

So seien unter anderem die bekannten Editionen auf Kahlaer Porzellan mit unterschiedlichsten Motiven, Kalender, Postkarten, ein Malbuch und anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit Tulle auch Briefmarken entstanden.

„Seit vielen Jahren pflegt sie enge Verbindungen zu Künstlerinnen und Künstlern in unseren Partnerstädten“, erinnerte Hornikel. Außerdem engagiere sie sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im Kulturforum und sei Gründungsmitglied des Kunstvereins Schorndorf.

Von ihrem langjährigen Weggefährten und Freund, Ulrich Kost, werde Renate Busse als Künstlerin mit einer total positiven Grundstimmung beschrieben, die offen auf Menschen zugehe, die Wichtigkeit von Kunst vorlebe, eine große Netzwerkerin ist und die ihren Humor nach außen trage, sagte Hornikel und beglückwünschte die „Stadtchronistin mit dem Zeichenstift“.

1982 erschien ihr erster Stadtkalender

Renate Busse bedankte sich für die große Ehre und für die Rede, in der sie viel Neues über sich erfahren habe. Vor 45 Jahren sei sie nach Schorndorf gekommen, 1982 erschien ihr erster Stadtkalender.

„Klar war, dass Schorndorf meine Stadt geworden ist“, sagte sie. Um Impulse zu bewirken, müsse man Freundschaften schließen und Netzwerke bilden. An diesem Gewebe habe sie fleißig mitgestrickt. Schorndorf habe ein großes Potenzial an begeisterungsfähigen Menschen. „Ich wünsche der Stadt und dem OB, neue Netzwerke knüpfen zu können. “