CMT: Das ist am Stand der Stadt Schorndorf diese Woche geboten

Bis Sonntag läuft die Urlaubsmesse CMT auf dem Stuttgarter Messegelände noch. Auch die Stadt Schorndorf ist dort mit einem Stand vertreten. Täglich informieren die Mitarbeitenden des Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement über Angebote und Attraktionen der Stadt. Am kommenden Wochenende gibt es dort sogar ein spezielles Programm.

Noch zweimal werden kostümierte Stadtführer das Team des Eigenbetriebs und der Stadtinfo am Messestand unterstützen. Am Freitag, 20. Januar, ist Gottlieb Daimler zu Gast, am Sonntag, 22. Januar, empfängt Caspar Pregatzer die Messegäste.

Am Samstag, 21. Januar, stellt sich noch einmal das Oskar-Frech-Seebad mit vor und führt spezielles „Handtuchwedeln“ vor. Dort haben die Besucherinnen und Besucher zusätzlich die Möglichkeit, sich mit Meerjungfrauen ablichten zu lassen.

In Kooperation mit dem Mercedes-Benz-Museum können Interessierte außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen.