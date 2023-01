CMT in Stuttgart: Wie sich Schorndorf auf der Urlaubsmesse präsentiert

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet die weltweit größte Urlaubs- und Freizeitmesse CMT wieder auf dem Stuttgarter Messegelände statt. Vom 14. bis zum 22. Januar präsentiert sich auch die Stadt Schorndorf mit einem eigenen Stand (6E61) in Halle 6.

Gottlieb Daimler zu Gast

Mit einem großen Spektrum unterschiedlichster Touren wird die Broschüre „Stadtführungen & Erlebnisangebote 2023“ druckfrisch vorgestellt. Täglich informieren die Mitarbeitenden des Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement über Angebote und Attraktionen der Stadt und werden dabei an drei Tagen von kostümierten Stadtführern unterstützt. Am Sonntag, 15. Januar, und am Freitag, 20. Januar, ist Gottlieb Daimler zu Gast, am Sonntag, 22. Januar, empfängt Caspar Pregatzer.

Froscherfabrik mit Maskottchen

Auch Familien mit Kindern bietet Schorndorf so einiges für einen erlebnisreichen Besuch. Deshalb präsentiert sich am Montag 16. Januar, die Forscherfabrik inklusive Maskottchen. Zudem stellt sich am Samstag 14. Januar, und am Samstag 21. Januar, das Oskar-Frech-Seebad vor. An beiden Tagen haben die kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit sich mit einer „echten“ Meerjungfrau ablichten zu lassen.

In Kooperation mit dem Mercedes-Benz-Museum können Interessierte außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen.