Coco in Schorndorf wieder offen: Was Gelis Nachfolger Clemens Hofmann mit der Kneipe vor hat

Ende März hat Geli Sandbiller das Coco nach mehr als 21 Jahren geschlossen, dann herrschte ein paar Monate lang Funkstille. Die Kneipe, die für viele das zweite Wohnzimmer war, blieb erst mal geschlossen – doch im Innern wurde geräumt, geputzt, gestrichen und saniert. Jetzt ist das Coco endlich wieder offen: mit neuen Farben, Lampen und Möbeln und vor allem einem neuen Wirt. Übernommen hat der langjährige Coco-Mitarbeiter Clemens Hofmann, der die Kneipe bestens kennt und den Gästen kein Unbekannter ist.

Industrielampen statt Kronleuchter

Das Coco ist das Coco geblieben, zu sehen ist der Wechsel aber schon. Über der Theke baumeln Industrielampen statt Kronleuchter, dahinter schimmert die Wand dunkelgrün statt tomatenrot. Im hinteren Bereich des Gastraums zeigt sich die Wand in Klinkeroptik, auch die Bank davor ist jetzt dunkelgrün. „Es ist nicht mehr so verspielt wie früher“, konstatiert Clemens Hofmann. Was geblieben ist, ist im Großen und Ganzen die Speisekarte mit vielen Salaten und Burgern – und glücklicherweise auch die meisten Mitarbeiter: „Eine Mitarbeiterin ist gegangen, der Rest ist geblieben. Mein Team steht“, sagt er. Zur Coco-Besetzung gehört übrigens auch noch Geli Sandbiller, die stundenweise ein- bis zweimal in der Woche aushilft. Clemens Hofmann weiß das zu schätzen: „Wer kennt das Coco besser als sie?“, fragt er. „40 Jahre Erfahrung in der Gastronomie – so viel habe ich nicht.“

Ein paar Jahre hat aber auch Clemens Hofmann hinter sich. Als gelernter Kaufmann im Einzelhandel bei Mode Veil wechselte der Schorndorfer vor Jahren die Branche und kam ins Coco, wo er die letzten zehn Jahre als Kellner gearbeitet hat. An der Theke und im Service fühlt er sich wohl, dort hat der Vater einer sechsjährigen Tochter offenbar seinen Traumjob gefunden. „Mir gefällt der Kontakt mit den Menschen“, sagt er, überzeugt davon, dass man das machen solle, was einem gefällt. Schichtarbeit wäre für ihn der „Horror“, sagt er, die langen Arbeitszeiten in der Gastro schrecken ihn dagegen nicht. „Wenn man das macht, was einem Spaß macht, sind auch 200 Stunden im Monat egal“, findet er. „Man weiß ja, wozu.“

Der Reiz, der eigene Chef zu sein

Das Wozu, das war in seinem Fall auch der Reiz, sein eigener Chef zu sein. Über Jahre habe sich die Entscheidung angebahnt, Gespräche über das „Was ist, wenn?“ wurden geführt. Seine finale Entscheidung habe er allerdings von Frau und Tochter abhängig gemacht. „Ohne ihre Rückendeckung hätte ich es nicht gemacht“, erklärt er. Umso schöner war für ihn dann die Gewissheit, dass beide „zu 110 Prozent“ hinter ihm stehen. Sehr konstruktiv fand er auch die Gespräche mit dem Verpächter – es passte. „Noch ist es ungewohnt, dass es mein Laden ist“, sagt er und lacht. Die Öffnungszeiten hat er ausgedehnt: Auch montags sind Gäste willkommen, und zwar von Montag bis Samstag ab 17 Uhr, sonntags ist geschlossen.

Noch bleiben manche Gäste zu Hause

Eine lange Durststrecke mussten die Wirte während der Pandemie überstehen, als sie ihre Restaurants, Kneipen und Cafés mal öffnen durften, mal nicht. „Wir sind noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Level“, konstatiert Clemens Hofmannn. Seine Vermutung ist, dass immer noch viele zu Hause bleiben und auf dem eigenen Balkon Gäste einladen. „Das haben manche während Corona verschmeckt“, meint er. Er selbst hat keine Zeit, privat Gäste einzuladen. Betriebsferien sind nicht geplant, zumal der Familienurlaub in diesem Jahr noch außerhalb der Sommerferien stattfinden kann.

Mit viel Spaß ist er in sein neues Leben als Wirt gestartet. Was muss man dafür mitbringen? „Eine Portion Wahnsinn, dass man es überhaupt macht“, sagt er spontan. Denn die Arbeit tagtäglich hinter dem Tresen sei schon was anderes als viele sich das vorstellten. Belastbar muss ein Gastronom seiner Ansicht nach also schon sein – und viel Verständnis müsse er haben. Bei all den Geschichten, die man zu hören bekomme, da sei man manchmal fast schon ein Thekentherapeut.