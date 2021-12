Es ist ein weiteres Déjà-vu in dieser Pandemiezeit: Wieder wird es bei den Gottesdienstbesuchen Einschränkungen geben – und das gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, in der Menschen häufiger das Gotteshaus wegen der besonderen Stimmung aufsuchen möchten. Aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen ist in den Gottesdiensten der Evangelischen Landeskirche der Gemeindegesang von Sonntag, 5. Dezember, an nicht mehr gestattet. Die Gottesdienstdauer wurde auf 30 Minuten reduziert.

„Die