Mehrere Schorndorfer Schulklassen müssen aufgrund eines "relevanten Ausbruchsgeschehens" in Quarantäne. Das teilte die Stadt Schorndorf am Mittwochnachmittag (26.01.) in einer Pressemitteilung mit.

Drei Schulen betroffen - Kinder im Fernunterricht

Von den Corona-Ausbrüchen sind zwei Schulen in Schorndorf und eine Schule in Oberberken betroffen. In der Gottlieb-Daimler-Realschule wurden zwei Klassen in Quarantäne geschickt, in der Albert-Schweizer-Schule musste eine Klasse in