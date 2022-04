Da fragten sich die Kunden am Montag (4.04.): „Was ist da los?“ Denn am Eingang der Postbankfiliale klebten Zettel mit dem Hinweis: „Filiale geschlossen zum Schutz vor dem Coronavirus.“ Sind Mitarbeiter erkrankt? Gibt es Personalmangel? Hatte einer der Mitarbeiter Kontakt zu einer infizierten Person, so dass alle in Quarantäne sind?

Fragen über Fragen, die sich die Kundinnen und Kunden, die Pakete und Briefe aufgeben oder Geld am Automaten abheben wollten,