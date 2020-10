Schon wieder ist eine Schulklasse betroffen: Wegen einer Infektion mit dem Corona-Virus müssen die Schüler zuhause bleiben. © Pixabay

An der Schorndorfer Johann-Philipp-Palm-Schule in Schorndorf wurde heute eine Schülerin positiv auf das Coronavirus SARS-CoV 2 getestet. Das meldet die Facebook-Seite der Stadt "schorndorf.de" Das Gesundheitsamt sei eingeschaltet und die betroffene Klasse für zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Nähere Infos sind noch nicht bekannt, sollen aber in Kürze folgen.