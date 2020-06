Um es mit dem Sprecher der zweiköpfigen GLS-Gruppe im Gemeinderat zu sagen: Es sind knapp 150 kleinere und im einen oder anderen Fall auch etwas größere „Grausamkeiten“, mit denen Verwaltung und Gemeinderat versuchen, den schon vor Corona in Schieflage geratenen städtischen Haushalt wieder zu stabilisieren. Bevor der Gemeinderat in einer Sondersitzung am 21. Juli endgültig über das Maßnahmenpaket abstimmt, haben die Spitzen von Verwaltung und Gemeinderat im Rahmen eines Pressegespräches