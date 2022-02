Die Impfungen gegen das Coronavirus mit dem neuen Vakzin des US-Herstellers Novavax nehmen in Deutschland Fahrt auf. Erste Bundesländer haben am Wochenende damit begonnen, das Präparat zu verabreichen. Bund und Länder hoffen, dass das Mittel „Nuvaxovid“ der Impfkampagne neuen Schwung verleiht. Doch wann kann man sich in Schorndorf mit dem proteinbasierten Impfstoff impfen lassen?

Impfstart im Kreis am 7. März geplant

Das Land Baden-Württemberg hat laut Gesundheitsminister