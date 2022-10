Corona, Krieg, und Energiekrise: Schorndorfs OB Hornikel stimmt aufs Sparen ein

Corona, Krieg, Inflation und Energiekrise: Oberbürgermeister Bernd Hornikel hatte sich sein erstes Jahr im Amt anders vorgestellt. Denn statt den Stadträten in seiner ersten Haushaltsrede große Ideen und Pläne vorzustellen, stimmt er auf Sparen, gesenkte Standards und Verzicht ein. Vor allem bei den Freiwilligkeitsleistungen will die Stadt den Rotstift ansetzen. Trotzdem soll Schorndorf weiter zukunftsfähig bleiben. Dafür soll unter anderem das städtische Personal aufgestockt werden.

„Es ist unsere Aufgabe, die Stadt durch diese Krisen zu manövrieren“, erklärte Bernd Hornikel vor dem Gemeinderat. Deshalb würden die Verwaltung und der Gemeinderat auch harte Entscheidungen treffen müssen. Vor allem die Freiwilligkeitsleistungen, die die Stadt im Jahr knapp 16 Millionen Euro kosten, sind davon betroffen. Bernd Hornikel macht deutlich: Die Entscheidungen „werden Kürzungen und Streichungen bedeuten. Wir werden Standards senken müssen. Wir werden Menschen enttäuschen“. Wie genau, ließ er größtenteils offen.

Stadt ist „an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit“

Auf der anderen Seite muss die Stadt im kommenden Jahr viel Geld in die Bewältigung der Krisen investieren. Zum einen wären da die rapide gestiegenen Energiekosten, die es aufzufangen gilt. Und auch wenn die Stadt die Flüchtlingswelle aus der Ukraine bislang „geräuschlos gemeistert“ habe, stehe sie vor einer Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Zurzeit dienen beispielsweise die Tannbachhalle in Miedelsbach und die Haubersbronner Festhalle als Notunterkünfte. Das führe zu vielen Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben in beiden Orten, so der OB. Vereins- und Schulsport leiden darunter und damit auch Kinder und Jugendliche.

Wie lange die Flüchtlingsströme anhalten, könne niemand vorhersehen. Deshalb, so Bernd Hornikel, muss die Stadt vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Ein Containerstandort als Alternative? Eigentlich zu teuer, gibt der Oberbürgermeister zu. Doch das ist auch der Betrieb der Hallen. Noch in derselben Sitzung stimmte der Gemeinderat für eine Unterbringung von 150 bis 180 Geflüchteten auf einem Gelände im Schornbacher Weg. Konkrete Pläne für den Bau gibt es aber noch nicht.

Der Oberbürgermeister betonte im Laufe der Rede immer wieder, dass trotz des Sparkurses Geld in die Zukunft Schorndorfs investiert werden muss. „Wir müssen an die Zeit nach den Krisen denken und entsprechend handeln.“ Aber man müsse eben Prioritäten setzen. Diese liegen für ihn beim Personal, dem Klimaschutz und der Bildung.

Denn nicht nur die Gebäude, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt kommen an ihre Grenzen, berichtet Bernd Hornikel. Im Ausländerwesen und dem Integrationsmanagement ist die Belastung besonders hoch. Hinzu kommt der immer schlimmer werdende Fachkräftemangel in Verwaltungsstellen. Die Komplexität der Aufgaben hingegen nehme stetig zu. Mit knapp 700 Verwaltungsangestellten habe Schorndorf ohnehin schon eine dünne Personaldecke. „Wir kommen deshalb gar nicht drum herum, die Teams vom Bürgerbüro, vom Ausländerwesen, des Integrationsmanagers, des Brand- und Katastrophenschutzes und vom Fachbereich Infrastruktur personell aufzustocken“, so der Oberbürgermeister.

Beim Klimaschutz sind auch private Haushalte gefragt

Beim Klimaschutz appelliert Bernd Hornikel an die Bürgerinnen und Bürger, Energie zu sparen - nicht nur aus Kostengründen. Denn mehr als ein Drittel aller Treibhausgase entstehen in Schorndorf in den privaten Haushalten.

Stolze 26 Prozent der Emissionen entstehen durch den Verkehr. „Der Verkehr und unser Nutzungsverhalten in den eigenen vier Wänden sind somit zwei große Stellschrauben, an denen wir alle zusammen drehen können.“ Außerdem sollen durch den 2021 auf den Weg gebrachten Wärmeleitplan mehr Haushalte mit möglichst sauberer Energie versorgt werden können. „Auch die Möglichkeit, Windräder zu errichten, müssen wir – auch angesichts der Energiekrise – neu überdenken.“

In der Stadtentwicklung liegt Bernd Hornikels Fokus auf kompaktem Bauen, reaktiviertem Wohnraum und aufbereiteten Brachflächen. Die „Stadt der kurzen Wege“ soll entstehen, das geplante Quartier am alten Bauhof-Areal sei ein perfektes Beispiel dafür.

In puncto Bildung ist Bernd Hornikel glücklich über die Vielfalt in der Schorndorfer Kita-Landschaft. Er deutet aber auch in diesem Bereich Sparmaßnahmen an. Eine Schließung des etwas in die Jahre gekommenen Stadtmuseums ist für Bernd Hornikel allerdings keine Option. „Ich halte es für unerlässlich, die Geschichte unserer Stadt zu bewahren, zu erforschen und den Bürgerinnen und Bürgern zu präsentieren.“ Allerdings sei eine Sanierung dringend notwendig.