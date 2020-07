Desinfektionsständer, in Vor-Corona-Zeiten so unüblich wie meist auch branchenübergreifende Zusammenarbeit, sind für Frank Skrzypczyk vom Schorndorfer „Stadtunternehmen.de“ ein perfektes Beispiel dafür, wie E-Commerce in Zukunft funktionieren kann. Befeuert von der Not, dass plötzlich in Betrieben, Geschäften und Einrichtungen Desinfektionsmittel an den Eingängen platziert werden mussten, dauerte es keine Woche von Heike Rothweins erster Produktidee bis zum Verkauf übers Internet: Die