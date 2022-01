Für Besucher gesperrte Pflegeheime: Eine solche Situation will nach den schrecklichen Erfahrungen aus der Anfangszeit der Corona-Pandemie niemand mehr haben. Längst sind Besuche in den Heimen wieder möglich – für Geimpfte und Genesene nach Voranmeldung mit Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf; für Ungeimpfte mit negativem PCR-Test oder maximal sechs Stunden altem Schnelltest. Damit die Pflegeheim-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter vor allem an den Wochenenden entlastet werden