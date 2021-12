Die Künkelin-Apotheke hat mittlerweile ihr Domizil in der Karlstraße in der Arnold-Galerie eröffnet – allerdings erscheinen immer noch Kunden am alten Standort in der Künkelinstraße 2. Sie suchen die Apotheke und erfahren dann, dass seit 1. Dezember dort eine Corona-Teststation betrieben wird. „Thorsten Leiter hat bei uns angefragt, ob wir das Testen übernehmen würden, und wir haben zugestimmt“, erklärt Ben Krötz, stellvertretender Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsverbands