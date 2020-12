Corona-Virus: 13 Bewohner im Schorndorfer Seniorenzentrum Haus Edelberg infiziert

Im Schorndorfer Seniorenzentrum Haus Edelberg sind 13 Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. „Die Bewohner sind im Isolationsbereich“, sagt Pressesprecher Bernhard Rössler auf Anfrage. Ein generelles Besuchsverbot im Haus gilt nicht. Nicht infizierte Bewohner dürfen laut Rössler ihre Angehörigen aber nicht in ihren Zimmern, sondern in einem Besucherraum treffen, der jetzt eingerichtet wird. „Wir appellieren aber an die Vernunft, Besuche stark einzuschränken.“ Auf jeden Fall müssten sich die Besucher vorher anmelden. Zum Zustand der infizierten Bewohner wollte der Pressesprecher keine Auskunft geben.