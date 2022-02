Menschen arbeiten im Home-Office, große Firmen bauen feste Arbeitsplätze zugunsten mobiler Arbeitsbereiche um. Die Arbeitswelt verändert sich – und das nicht erst, aber besonders, seit der Corona-Pandemie. Darauf reagiert nun auch die Stadtbau mit einem neuen Geschäftsfeld. In der Hauffstraße im ehemaligen Pfleiderer-Areal bietet sie in dem 280 Quadratmeter großen „Loft 28“ Coworking-Arbeitsplätze an. Start-ups, Freiberufler, Selbstständige oder Leute, die zeitweise in Schorndorf arbeiten,