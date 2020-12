Wenn die Kinder von heute die Zukunft von morgen sind, hat die Verwaltung bei der Investitionsplanung alles richtig gemacht. Der größte Teil des Geldes fließt in den kommenden Jahren in den Bau und die Sanierung von Schulen und Kitas, außerdem in die Infrastruktur und in „ganz viele Pflichtausgaben“, wie Finanzbürgermeister Thorsten Englert sagte. Insgesamt 25 Millionen Euro sollen 2021 investiert werden, weitere 70 Millionen im Zeitraum von 2022 bis 2024. In seiner Haushaltsrede hat