Die Lage ist ernst. So ernst, dass Sven Pflug, der als Manager der Künkelinhalle eher auf der warmen Seite des Schreibtischs sitzt, sich entschlossen hat, an die Öffentlichkeit zu gehen: Nachdem mit dem zweiten Lockdown alle nicht systemrelevanten Veranstaltungen abgesagt wurden, hat er ein vier auf zwei Meter großes Plakat in Auftrag gegeben und an die Südseite der Künkelinhalle gehängt. Nicht, um ein paar Hundert Euro an Spenden für Künstlerinnen und Künstler einzutreiben, sondern um die