Das einsame Regiorad vom Fuchshof: Warum es seit drei Monaten nicht abgeholt wird

Eigentlich sind die Regioräder, die an der Ausleihstation am Schorndorfer Bahnhof bereitstehen, eine praktische Sache: Besucher können die Stadt, ja das ganze Remstal mit den Leih-E-Bikes erkunden. Vorausgesetzt, das Fahrrad funktioniert auch. Und genau hier beginnt die kuriose Geschichte, die Bärbel Hahn aus dem Fuchshof zu erzählen hat: Im Sommer, pünktlich zum SchoWo-Wochenende Mitte Juli, waren ihre Schwester und ihr Schwager aus Amerika zu Besuch in Schorndorf. In ihrem Flug- und Bahnticket inbegriffen waren zwei Regioräder, mit denen die beiden die nähere Umgebung erleben wollten.

Dass eines der E-Bikes schon am ersten Tag nicht funktionierte und sich wegen eines Softwarefehlers nicht von der Stelle bewegen ließ, war ärgerlich. Doch der Vorfall wäre längst abgehakt und vergessen, würde das Fahrrad nicht noch immer im Vorgarten des Mehrfamilienhauses an der Silcherstraße stehen. Mehrfach, erzählt Bärbel Hahn, haben ihre Gäste aus Amerika unter der auf dem Rad angegebenen Servicenummer angerufen. Und bestimmt zehnmal haben, nachdem der Besuch wieder abgereist war, die 87-Jährige und ihr Sohn versucht, etwas zu erreichen. Doch keine Chance.

Die Mitarbeiter der Hotline, erzählt Matthias Hahn, seien zwar immer sehr freundlich gewesen, „passiert ist aber nichts“. Das defekte Fahrrad, so die Auskunft, könne erst abgeholt werden, wenn der Transporter voll ist. Das Fahrrad selbst zum Bahnhof zurückzufahren: wegen der defekten Software ausgeschlossen. Und auf den Vorschlag von Mutter und Sohn, das schwere Pedelec auf einen Anhänger zu wuchten und selbst zum Bahnhof zu bringen, wollten die Regiorad-Mitarbeiter am Telefon nicht eingehen. Also steht es seit drei Monaten im Vorgarten – und sorgt in der Nachbarschaft schon für Heiterkeit: Sie könne, so der Vorschlag, den Bärbel Hahn schon einige Male zu hören bekommen hat, „das Fahrrad im Frühjahr ja bepflanzen“.

Große Personalnot

Dazu wird es hoffentlich nicht kommen. Auf Anfrage verspricht Ralf Maier-Geisser, Gesamtkoordinator für Regiorad Stuttgart, dass das Rad innerhalb der nächsten sieben Tage abgeholt werden soll. Und auch wenn er es nicht für akzeptabel hält, dass das E-Bike seit Mitte Juli im Fuchshof steht und bisher so gar keine Bewegung in die Sache gekommen ist, Maier-Geisser hat eine Erklärung für die Verzögerung: Der Dienstleister DB Connect, der das Verleihsystem für die Kommunen in der Region bereitstellt, hat einen Auftragnehmer, der die Räder abholt und an die Verleihstationen verteilt. Mehr als zwei Personen, so Maier-Geisser weiter, gibt es dort aber nicht. Weitere Mitarbeiter findet die Deutsche Bahn – trotz massiver Werbung, Löhnen über Tarif und bezahlten Überstunden – auf dem Arbeitsmarkt nicht. Die Personalnot ist dort offenbar so groß, dass stellenweise sogar Mitarbeiter aus Frankfurt und München in Stuttgart aushelfen müssen.

Und wer haftet, wenn das Rad aus dem Vorgarten des Mehrfamilienhauses gestohlen wird? Für Bärbel Hahn und ihren Sohn hat sich in den vergangenen drei Monaten auch immer wieder diese Frage gestellt. Das zumindest ist eindeutig geregelt: „Die Bahn haftet“, stellt Maier-Geisser klar – „es ist ihr Rad und ihr Problem.“ Tatsächlich, fügt der Gesamtkoordinator im Gespräch an, habe Regiorad im Moment vor allem in Stuttgart große Probleme mit Vandalismus. „Die Räder werden aus den Stationen gerissen und dann irgendwo abgestellt.“