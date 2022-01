Eine Geburt am ersten Tag des Jahres ist etwas ganz Besonderes. Schon antike Hochkulturen sahen das Neujahrsbaby als Zeichen der Wiedergeburt und des Neuanfangs. Auch heute noch ist eine Entbindung am 1. Januar in vielen Ländern ein besonderes Ereignis, das groß gefeiert wird. Ein Neujahrsbaby hat es in Schorndorf dieses Mal zwar nicht gegeben, doch einen Tag später, am 2. Januar, erblickte um 5.58 Uhr die kleine Rieke Bernadette Klenk in der Rems-Murr-Klinik Schorndorf als erste Neugeborene