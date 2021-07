Die Kulturbühne im Stadtpark geht ab diesem Wochenende in die zweite Runde und präsentiert auch diesen Sommer ein buntes Kulturprogramm im Freien. Vom 23. Juli bis 14. August an den Wochenenden abends, ergänzt um einen Familiensonntag am 1. August, dürfen sich die Besucher auf Konzerte, Poetry Slam, eine Zaubershow für Kinder und weitere Acts freuen.

Am morgigen Freitag, 23. Juli um 20 Uhr stellen sich die fünf renommierten Slam-Poetinnen und Poeten aus Baden-Württemberg Stefan Unser,