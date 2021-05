Eigentlich hätte es im ersten Halbjahr 2021 losgehen sollen mit der Sanierung des maroden Fachwerks am 400 Jahre alten Gebäude Kirchplatz 7, in dem einst die Deutsche Schule untergebracht war und das seit 1996 Teil des Stadtmuseums ist. Doch so schnell geht's jetzt doch nicht los: Nachdem ein externer Sachverständiger die Westfassade des Gebäudes im Auftrag der Stadt untersucht und eine Schadenskartierung erstellt hat, ist klar: Die Schäden sind umfangreicher als zunächst angenommen. Der