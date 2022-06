Das ist in der Stadtkirche Schorndorf an Fronleichnam (16.06.) geboten

Unter dem Thema „Jesus mit Freude, mit Sehnsucht, mit Leidenschaft“ findet der Christustag an Fronleichnam am Donnerstag, 16. Juni, an 23 Orten in Baden, Bayern und Württemberg und auch digi- tal statt.

Die Christusbewegung Lebendige Gemeinde im Bezirk Schorndorf Schwäbisch Gmünd lädt in diesem Rahmen zur Präsenz- veranstaltung in die Schorndorfer Stadtkirche ein. Beginn ist um 10 Uhr. Das Ende wird etwa gegen 13.30 Uhr sein. Als Referenten sind Prälat Ralf Albrecht aus Heilbronn und Schwester Gisela Beck aus Ludwigsburg zu Gast in der Schorndorfer Stadtkirche. Auch Mr. Joy mit Artistik, Comedy, Illusion und Bot- schaft wird mit von der Partie sein.

Kinderkonferenz im Gemeindehaus

Parallel findet eine fröhliche Kinderkonferenz im Martin-Luther-Haus mit dem Jugendreferent Stefan Lutz und seinem Team statt. Und für Eltern mit Kleinkindern wird die Veranstaltung ins CVJM-Jugend- haus übertragen.

Die musikalische Gestaltung überneh- men Bläserinnen und Bläser aus dem Kir- chenbezirk Schorndorf unter der Leitung des Bezirksposaunenwarts Hans Koch und die Lobpreisband unter Leitung von Christoph „Bolle“ Reith.

Der Christustag wird von den Landessynodalen Pfarrer Rainer Köpf und Jugendreferent Christoph „Bolle“ Reith moderiert. In der Pause und nach dem Programm gibt es diverse Stände mit Angeboten. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, bieten die Krichen eine Digitalveranstaltung an. Diese wird ab 10 Uhr auf dem Radiosender ERF PLUS gesendet. Die Livestreams sind auf www.christustag.de zu sehen. Der Fern- sehsender Bibel-TV sendet das Pro- gramm außerdem um 19 Uhr.