Das kostet der Festmeter Brennholz im Stadtwald Schorndorf

Solch eine Nachfrage, wie sie derzeit nach Brennholz vorhanden ist, hat Schorndorfer Stadtförster Julian Schmitt noch nie erlebt. „Die Kunden haben große Mengen vorbestellt“, berichtet er. Im Oktober vergangenen Jahres habe man dann die Reißleine gezogen und einen Bestellstopp verhängt. Bis dahin waren bereits 1300 Festmeter vergeben. Das entspricht dem Holzeinschlag eines ganzen Jahres.

Das Problem: Die enorm hohe Nachfrage trifft auf eine ungünstige Wetterlage. Schließlich konnten Schmitt und seine Mitarbeiter seit Oktober im Wald kaum die nötigen Hiebarbeiten erledigen. Zu warm und zu nass war es. So sehr dem Wald das feuchte Wetter gutgetan habe, so schwierig sei es nun für die Holzernte. Üblicherweise komme der Holzernte der teils festgefrorene Boden entgegen.

Holzernte soll bis März abgeschlossen sein

Auf diese Weise sinken die schweren Geräte nicht so stark ein, es werden weniger Bodenschäden verursacht. „Jetzt kommen wir aber mit den altbewährten Techniken nicht weiter“, erklärt Schmitt. Drum hat man sich für die aktuellen Hiebarbeiten auch Julian Sartorius mit seinen Rückepferden in den Wald geholt. Denn würden durchs Einsinken der Holzerntegeräte Schäden im Wald entstehen, würde Schmitt seine Forst-Zertifizierungen aufs Spiel setzen.

„Grad sind wir noch mitten in der Ernte, wollen aber Anfang März fertig sein.“ Dann müssen seine Mitarbeiter andere Aufgaben erfüllen: „3500 Eichen wollen im Frühjahr gepflanzt, etliche Zäune gezogen werden. Und noch einen Grund gibt es für die Eile: Etliche Ernteflächen grenzen an Wald-Schutzgebiete. Dementsprechend wolle man während der Vogelbrutzeit nicht mit großem Gerät im Wald arbeiten.

Probleme bei der Brennholz-Lieferung

Hieb für Hieb werden nun also die Bestellungen abgearbeitet. „Aber wir haben massiv Probleme, diese zu erfüllen.“ Aktuell warten 80 bis 100 Einzelbesteller auf ihre Lieferung. Mal stehen fünf Festmeter auf dem Bestellzettel, das ist die Mindestbestellmenge, mal stehen bis zu 20 Festmeter drauf. Allerdings können teilweise nicht die kompletten Mengen geliefert werden. „Sonst ist zu viel Holz auf einmal weg. Wir schauen, dass wir jeden beliefern, wenn auch mit reduzierten Mengen.“

Ob Buche oder Eiche: Holzpreise steigen auch in Schorndorf

Und die Preise sind gut wie nie. 80 Euro kostet der Festmeter Buche, 75 Euro der Festmeter der restlichen Hölzer. In den vergangenen zehn Jahren lag der Preis bei 63 Euro pro Festmeter Buche. „Jetzt aber hat der Forst BW vorgelegt, was den Preis betrifft. Wir mussten nachziehen, sonst hätten wir massive Probleme bekommen, vermutlich hätten uns andernfalls noch mehr Leute die Bude eingerannt.“

Derweil trudeln noch immer Anfragen beim Forstrevier ein. Allerdings – neue Bestellungen nimmt Schmitt erst wieder im August an. „Dann wissen wir auch, was wir an Restmengen übrig haben.“ Und auch die Kunden könnten später im Jahr genauer kalkulieren, wie viel Holz sie bei der nächsten Hiebrunde tatsächlich brauchen. Die Bedarfe könnten sich sonst im Laufe des Jahres womöglich noch ändern, dann wären die Bestellungen überholt und Schmitt müsste sie aktualisieren. Ein unnötiger Arbeitsschritt, wie er findet.