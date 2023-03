Das sind die Highlights beim Frühlingserwachen (26.03.) in Schorndorf

Am Sonntag, 26. März, lädt der Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement („TuC“) von 11 bis 17 Uhr zum Bummeln durch die Geschäfte, aber auch zum Flanieren durch die Innenstadt ein. Der Handel lockt mit bunten Aktionen, frühlingshaften Rabatten und vor allem mit einer Losaktion. Zusammen mit „TuC“ werden insgesamt 500 Preise verlost. Um 13 Uhr und um 15 Uhr verteilen die venezianischen Maskenläuferinnen und Maskenläufer die Lose unter den Besuchern. Jedes vierte Los gewinnt. Die Gewinne sind vielfältig: von Schmuck über Kosmetikprodukte für Mann wie für Frau bis hin zum grandiosen Hauptgewinn - einem Mountainbike von Bikes ´n Boards im Wert von 500 Euro.

Neueste Trends zum Thema Mobilität

Gleich bleibt das Motto „Rund ums Rad“. In gewohnter Manier stellen verschiedene Autohäuser ihre neusten Trends zum Thema Mobilität aus, aber auch Oldtimer verschiedenster Art können wieder bestaunt werden. Damit sich die jüngere Generation bei der Autoschau der Eltern nicht zu sehr langweilen muss, bringt das Autohaus Parente dieses Jahr eine Hüpfburg mit. Highlight bei trockenem Wetter soll dieses Jahr der originale Reitwagen Gottlieb Daimlers werden, den das Mercedes-Benz-Museum eigens für diesen Tag nach Schorndorf bringt und der vor dem Daimler-Geburtshaus als Fotopoint fungieren wird.

Für Zweiradliebhaber und im Sinne der nachhaltigen Mobilität präsentiert Streetstepper aus Schorndorf in der Neuen Straße seine ausgefallenen Radmodelle, die sogar auf einer Teststrecke ausprobiert werden können.

Zum ersten Mal gibt es einen Grillwettbewerb für Kinder

Auf dem Archivplatz gibt es zum ersten Mal keinen Rummel, dafür aber einen Grillwettbewerb für Kinder, organisiert von der Grillworld auf dem Oberen Marktplatz. Hier können Kids von acht bis 14 Jahre um jeweils 13 und um 15 Uhr um die Wette grillen. Zu gewinnen gibt es einen „trendy Grill“ von Napoleon. In der Jury sitzen Oberbürgermeister Bernd Hornikel, Lars Scheel, „TuC“-Betriebsleiter, und Lea Christ, Mitglied der Geschäftsleitung bei Grillworld. Damit nicht genug der Neuerungen: Der bisherige sizilianische Markt erweitert sich um einen französischen Part. Ab Freitag, 24. März, kann ab 11 Uhr mediterrane Feinkost an insgesamt 21 Ständen in der Gottlieb-Daimler-Straße erworben und geschlemmt werden.

Außerdem gibt es Kulturangebote: In der Karlstraße 19 hat die Q-Galerie von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Aktuelle Ausstellung: „Wird man schon sehen“, der Eintritt ist kostenpflichtig. Das Stadtmuseum am Kirchplatz 7 bietet an diesem Tag um 15 Uhr eine Familienführung zum Thema „Mammut, Römer, Kelten & Co.“ an. Die Führung kostet drei Euro für Erwachsene. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre dürfen kostenlos teilnehmen.

Das Stadtmuseum hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenfrei. Die Forscherfabrik in der Arnoldstraße 1 hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Tickets gibt es unter www.forscherfabrik-shop.de oder vor Ort an der Kasse. Das Atelier 3 S in der Höllgasse 10 öffnet ebenfalls seine Pforten zum Frühlingserwachen.

Auch die Stadtinfo am Marktplatz 1 hat geöffnet. Von hier aus kann man an folgender Tour teilnehmen: um 13 Uhr – Der Geschichte auf der Spur: Entdecken Sie eine Stadt voller Charme und Flair. Der historische Stadtrundgang führt Sie zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten unserer Stadt.

Eine weitere Stadtführung startet vom Kirchplatz: 15 Uhr – Die Daimlerstadt aus der Vogelperspektive: Bei einem kompletten Rundgang auf dem Kirchturm erfahren Sie viel Wissenswertes über die Geschichte der Daimlerstadt und entdecken ihre Sehenswürdigkeiten einmal aus einer völlig anderen Perspektive.

Sperrungen und Parkmöglichkeiten

Während des Frühlingserwachens am Sonntag, 26. März, können der Untere Marktplatz, die Gottlieb-Daimler-Straße und die Johann- Philipp-Palm-Straße nicht befahren werden. Eine Ein- und Ausfahrt in die Fußgängerzone ist auch für Anwohner während der Veranstaltung nicht möglich. Auf der Veranstaltungsfläche am Unteren Marktplatz ist das Parken am Sonntag, 26. März, ab 5 Uhr verboten.

Parkmöglichkeiten gibt es im Arnold-Parkhaus von 7.30 bis 22 Uhr, im Künkelin-Parkhaus von 10.30 bis 18 Uhr und im Bantel-Parkhaus von 10.30 bis 18 Uhr. Die Ausfahrt ist jederzeit mit dem bezahlten Ticket möglich.