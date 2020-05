Er habe sich wieder stabilisiert, sagte seine Ehefrau Renate am Donnerstag am Telefon. Und prompt hat Karl-Otto Völker am selben Tag für Montag einen Termin mit einem Journalistenkollegen vereinbart, um, weil er selber nicht mehr schreiben konnte, auf diese Weise noch seinen Beitrag zu leisten für eine gerade in Arbeit befindliche Sammlung von Texten über seinen langjährigen Freund und Wegbegleiter Frieder Stöckle. So war Karl-Otto Völker halt auch: pflichtbewusst bis zum Letzten. Was