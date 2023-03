Das wird beim sizilianisch-französischen Markt in Schorndorf geboten

Salami- und Käsesorten aus Savoyen, Gebäck aus der Bretagne, Käse aus den Pyrenäen, Wein aus Bordeaux, Olivenöl, Pesto und Marmelade aus Italien, Flammkuchen aus dem Elsass: Wer über den sizilianisch-französischen Markt flaniert, fühlt sich – trotz Regen – in die mediterranen Länder entführt.

Der Geschmack von Italien und Frankreich hat seit Freitagmittag mit dem Markt Einzug in Schorndorf gehalten. Bis einschließlich Sonntag präsentierten mehrere Erzeuger ihre sonnenverwöhnten Spezialitäten in der Daimlerstadt.

Die Citrus-Königin ist ein Pummelchen

„Bonjour madame“ – „Buongiorno signora“: Aus den kleinen weißen Zelten wird herzlich gegrüßt. Der erste Hingucker: eine Riesenzitrone – Cedri aus Italien. Ein Pummelchen ist sie, etwas schrumpelig, eine Zitrusfrucht und dennoch mild im Geschmack. Die Citrus-Königin wird in Deutschland Zitronatzitrone genannt. Die dicke Schale kann sogar mitgegessen werden. „In Scheiben geschnitten oder als Würfel im Salat – es schmeckt köstlich“, preist Inga Muth vom Stand „Carrettu Sicilianu“ die Zitrusfrucht an. In Sizilien werde daraus unter anderem Zitronade gemacht.

An unterschiedlichen Größen von Käsesorten mangelt es ebenso nicht. Wer probieren möchte, bekommt natürlich ein Scheibchen oder Würfelchen gereicht. Das gilt ebenfalls für die verschiedenen Salamisorten: Steinpilz, extra-mager, Walnuss, Rotwein, Pfeffer – mehrere Zutaten und Geschmacksrichtungen sind aufgeführt. Und wer den Weinen und Likören des Südens frönt, auch der kommt beim Besuch des Marktes nicht zu kurz.

Der siziliansche Markt, der in diesem Jahr um den französischen Part erweitert wurde, hat eine lange Tradition in Schorndorf. Mit Lucca Sicula verbindet man eine enge Freundschaft.

Wurzeln in Lucca Sicula

Seit 2007 besteht der Kontakt, der auf das Schulprojekt Oliventraum einer Schule in Weinsberg zurückgeht. Aus dem Projekt entstand eine Kooperation zwischen dem Marketingverein Schorndorf Centro und dem kleinen Dorf in Süditalien, aus dem in den 60er Jahren zahlreiche Arbeiter nach Schorndorf zugewandert waren. Noch heute leben in und um Schorndorf viele Menschen, die ihre Wurzeln in Lucca Sicula haben.

Ganz klein hatte der Markt 2008 in der Arnoldgalerie begonnen. Inzwischen ist er deutlich gewachsen. Aus dem 2500 Kilometer entfernten Lucca Sicula reisten immer dieselben Leute an, denn für die Erzeuger lohnt sich der Markt trotz der Riesendistanz allemal. Bei den Schorndorfern kommen die Spezialitäten mit den für Sizilien typischen Mandeln, Oliven und Orangen gut an. Die französischen Leckereien ergänzen das Angebot auf vielfältige Weise.

Und wer mehr über die Städte und die Produkte aus diesen Regionen erfahren möchte, kann schnell mit den Erzeugern ins Gespräch kommen.

Verkaufsoffener Sonntag

An diesem Samstag ist der Markt von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Am Sonntag gibt’s auch wieder das „Frühlingserwachen“ in der Stadt. Beim verkaufsoffenen Sonntag ist wieder Shoppen und Schlemmen angesagt.

Die Verwaltung hat neben dem sizilianisch-französischen Markt viele weitere Attraktionen in der Innenstadt angekündigt. Der Handel lockt mit bunten Aktionen, frühlingshaften Rabatten und vor allem mit einer Losaktion. Zusammen mit dem Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement werden insgesamt 500 Preise verlost.

Auf dem Archivplatz gibt es zum ersten Mal keinen Rummel, dafür aber einen Grillwettbewerb für Kinder, organisiert von der Grillworld auf dem Oberen Marktplatz. Hier können Kids von acht bis 14 Jahre um jeweils 13 und um 15 Uhr um die Wette grillen. Zu gewinnen gibt es einen „trendy Grill“ von Napoleon.