In der kommenden Woche gibt’s etliche interessante Termine in und um Schorndorfer herum.

Los geht es am Montagabend, wenn das „Remshaldener Bündnis gegen Verschwörungsideologie, Antisemitismus und Corona-Verharmlosung“ auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Geradstetten mit einer Mahnwache ein Zeichen gegen die „Montagsspaziergänge“ setzen will. Ab 17.45 Uhr versammeln sich Gleichgesinnte zur Mahnwache mit Redebetrag.

{element}

Am Dienstag, 8. Februar, geht’s um 17 Uhr weiter,