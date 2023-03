Den Chef beklaut: 35-Jähriger in Schorndorf zu Freiheitsstrafe verurteilt

Weil er seinem Chef mehrere Tausend Euro gestohlen hat, musste sich ein 35-jähriger irakischer Staatsbürger jetzt vor dem Amtsgericht Schorndorf verantworten. Der Geschädigte und der Angeklagte haben sich zwar bereits außergerichtlich auf die Rückzahlung des gestohlenen Geldes geeinigt, verhandelt wurde der Fall aber dennoch vor Gericht – für den vierfachen Familienvater mit der Konsequenz, dass er zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung und zu 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt wurde.

35-Jähriger ist in die Falle getappt

Seitdem er 2015 als Geflüchteter nach Deutschland kam, ist der 35-Jährige geduldet. Anspruch auf einen Deutschkurs, erklärte er in der Verhandlung, habe er deshalb nicht. Seine Aussagen mussten darum von einem Dolmetscher aus dem Kurdischen übersetzt werden. Vielleicht ein Grund, warum es immer wieder zu widersprüchlichen Angaben kam: Ob er fünf Jahre oder vielleicht doch nur ein Jahr in dem Remshaldener Recycling-Unternehmen gearbeitet hat, das wurde in der Verhandlung nicht ganz klar. Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Angestellten aber war – das bestätigten beide – gut.

Zumindest so lange, bis der Unternehmer den Verdacht hatte, dass er bestohlen wird. Fast 6000 Euro, das hatte er bei der Polizei angegeben, seien im Laufe der Zeit verschwunden. Also stellte er dem Täter eine Falle, deponierte in einem der Firmenfahrzeuge drei Briefumschläge mit insgesamt 2400 Euro – und siehe da: Der Chef fand nicht nur das Geld bei dem 35-Jährigen, sondern sogar den versteckten Autoschlüssel.

Diebstahl wird trotz Einigung bestraft

Der 35-Jährige will sein Fehlverhalten sofort bereut haben und kann es sich im Nachhinein nicht mehr erklären. Er unterschrieb ein Schuldanerkenntnis und einigte sich mit dem Geschädigten darauf, insgesamt 5000 Euro zurückzuzahlen. Eingestellt wird das Verfahren, wie Richterin Doris Greiner erklärte, aber dennoch nicht. Im Gegenteil: „Es ist Sache des Staates, das Verfahren abzuschließen.“ Diebstahl werde bestraft, unabhängig davon, ob sich die beiden Parteien geeinigt haben.

500 Euro hat der 35-Jährige inzwischen an den Geschädigten zurückbezahlt. Da er zum 1. April eine neue Arbeitsstelle – „in Vollzeit“ – antreten will, ist er optimistisch, seine Schulden tatsächlich begleichen zu können. Ob aus dieser Stelle aber wirklich etwas wird, das weiß er, wie sich in der Verhandlung herausstellte, selbst noch nicht genau. Darum plädierte der Staatsanwalt nicht nur für eine sechsmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung, sondern auch dafür, dass der 35-Jährige 60 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten muss.

Positiv: Geständig und ohne Vorstrafen

Am Ende fiel das Urteil etwas milder aus: Weil er keine Vorstrafen hat und geständig war, reduzierte die Richterin die Bewährungsstrafe auf vier Monate. Da es aber – auch wenn der Angeklagte das Gegenteil behauptete – bei dem Diebstahl um einen „erklecklichen Betrag“ ging und er das Vertrauensverhältnis zu seinem Chef ausgenutzt hatte, konnte er nicht straffrei davonkommen. 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit muss er obendrein leisten, es sei denn, er tritt zum April tatsächlich die Vollzeitstelle an. Fehlt ihm dann die Zeit, wird stattdessen eine Geldstrafe fällig.