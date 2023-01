Der Bohrbagger ist in Schorndorf angekommen

Am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr ist er auf dem Unteren Marktplatz eingetroffen: der Schwertransport mit einem 75 Tonnen schweren Bohrbagger. Soweit verlief die Anlieferung nach Plan. Die Witterungsbedingungen sorgten für keine größeren Zwischenfälle.

Nur in Urbach kam es am Abend zu einem Stillstand: Der Schwertransport musste auf Polizeibegleitung für den Weg nach Schorndorf warten. Eine Herausforderung für den Fahrer: das Fahrzeug samt Bohrbagger durch Schorndorfs Straßen manövrieren.

Das schwere Gerät wird auf der Baustelle am Unteren Marktplatz benötigt: Auf dem Areal des abgerissenen Volksbankgebäudes wird ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Bis Donnerstagabend kommt es auf und rund um den Unteren Marktplatz noch zu einigen Sperrungen.

Die Parkplätze am Unteren Marktplatz sind nicht benutzbar. Die Durchfahrten in die Neue Straße sowie in Richtung Marktplatz und Oberer Marktplatz werden ausschließlich für den Lieferverkehr freigegeben. Für den Schwertransport am Mittwochabend wurden die Schulstraße und die Moserstraße gesperrt.